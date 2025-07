Seeleuten droht vor Singapur Gefahr

Aktualisiert am 09.07.2025 - 13:41 Uhr

Die Sicherheitslage in der Straße von Singapur, einer wichtigen Handelsroute der internationalen Schifffahrt, hat sich deutlich verschlechtert. 57 Angriffe und versuchte Angriffe von Piraten auf Schiffe zählte dort das Internationale Schifffahrtsbüro (IMB) in der ersten Jahreshälfte, wie es in einer Mitteilung heißt. Im Vorjahreszeitraum waren es laut Bericht 13.