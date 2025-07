Verbrauch von Tomaten deutlich gesunken

Aktualisiert am 23.07.2025 - 12:46 Uhr

Aktualisiert am 23.07.2025 - 12:46 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Tomaten sind nach Angaben des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft das beliebteste Gemüse in Deutschland. (Quelle: Fabian Sommer/dpa/dpa-bilder)

Rund 2,3 Millionen Tonnen Tomaten sind in Deutschland zuletzt innerhalb eines Jahres verzehrt worden. Nur ein kleiner Teil davon stammt aus der heimischen Produktion.

Tomaten sind in Deutschland beliebt, doch der Verbrauch ist zuletzt spürbar zurückgegangen. Zwischen Anfang April 2023 und Ende März 2024 aß jede Person im Schnitt 27,4 Kilogramm, wie vorläufige Zahlen des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft (BZL) zeigen. Das waren gut 10 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, als der Pro-Kopf-Verbrauch noch bei 30,6 Kilogramm lag. Tomaten in verarbeiteten Produkten wie Ketchup sind in diesen Zahlen ebenfalls enthalten.