Nach Angaben des Finanzministeriums sind in den USA derzeit rund 114 Milliarden Pennys im Umlauf. Im Mai gab das Finanzministerium die letzte Bestellung auf. Anfang 2026 sollen keine neuen Pennys mehr in Umlauf gelangen. Möglich macht das ein parteiübergreifender Vorstoß im US-Kongress: Sowohl Republikaner als auch Demokraten forderten das Ende der Billig-Münze. Immerhin lassen sich durch den Produktionsstopp jährlich rund 56 Millionen US-Dollar sparen.

Deutschland diskutiert ebenfalls über das Kleingeld

Das würde nicht nur das Bezahlen an der Ladenkasse beschleunigen, sondern auch Herstellungskosten einsparen. Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz weist auf die hohen ökonomischen und ökologischen Aufwendungen für Herstellung, Verpackung und Transport hin. In der Realität landen viele der kleinen Münzen ohnehin nicht mehr im Umlauf – sie verschwinden in Haushalten, gehen verloren oder werden nie mehr ausgegeben.

Mehrheit der Deutschen für ein Ende der Kupfermünzen

Die Stimmung in der Bevölkerung ist eindeutig – zumindest laut Umfragen. In einer europaweiten Befragung im Rahmen des Eurobarometers sprach sich die Mehrheit der Teilnehmenden für die Abschaffung von Ein- und Zwei-Cent-Münzen aus. In den Euroländern insgesamt waren es 61 Prozent, in Deutschland immerhin 53 Prozent.