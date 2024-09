Kurz vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag erhalten Sparer auf Festgeld so wenig Zinsen wie seit über einem Jahr nicht mehr. Bundesweit verfügbare Angebote mit einer Laufzeit von zwei Jahren bringen im Schnitt 2,68 Prozent, wie eine Analyse des Vergleichsportals Verivox zeigt.

Zuletzt lagen die Festgeldzinsen im Mai 2023 niedriger. Bei Tagesgeld hingegen bleiben die Zinsen weitgehend konstant, heißt es in der Untersuchung mit Stichtag 6. September. Seit ihrem Höhepunkt im November 2023 sind die Festgeldzinsen im Durchschnitt um 0,71 Prozentpunkte gesunken. Mit einem Minus von knapp 0,1 Prozentpunkten sind die Durchschnittszinsen im August sogar wieder wesentlich stärker gesunken als in den Vormonaten.

Banken erwarten Zinssenkung der EZB

Die Entwicklung der Sparzinsen hängt maßgeblich von der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) ab. Aktuell liegt der Einlagenzins, den Banken für bei der EZB geparkte Gelder erhalten, bei 3,75 Prozent. Angesichts der nachlassenden Inflation im Euroraum rechnen Experten am Finanzmarkt fest mit einer Zinssenkung. Weitere Senkungen könnten in den nächsten Monaten folgen. Sollte der Einlagenzins der EZB sinken, geben Banken diese Anpassung in der Regel an ihre Kunden weiter.