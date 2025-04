Arun Ananth: In unserer täglichen Arbeit erleben wir immer wieder: Menschen werden nach einem Krankenhausaufenthalt entlassen – etwa nach einem Schlaganfall – und stehen dann mit ihrer Familie völlig allein da. Pflegeplätze sind kurzfristig kaum zu bekommen, weil immer mehr Heime schließen. Gleichzeitig wird die häusliche Pflege für Familien zur Zerreißprobe – weil die gesetzlichen Leistungen der Pflegekassen vorn und hinten nicht reichen, die Angehörigen weit entfernt wohnen oder professionelle Hilfe fehlt, weil Deutschland für ausländische Betreuungskräfte an Attraktivität verliert.

Die Wortwahl im Koalitionsvertrag erinnert stark an frühere Versprechen – leider auch an deren mangelnde Umsetzung. Es wird signalisiert, dass man Pflege auf dem Schirm hat, aber konkrete Maßnahmen fehlen. Die Pflege ist seit Jahren im Ausnahmezustand. Trotzdem bleibt vieles vage. Was bedeutet "Begrenzung des Eigenanteils" konkret? Wie soll die häusliche Pflege wirklich gestärkt werden?

Arun Ananth ist Geschäftsführer des Deutschen Pflegehilfswerks. Die Organisation berät Betroffene und Angehörige in Fragen der häuslichen und stationären Pflege und vermittelt unter anderem 24-Stunden-Betreuung. Zum Pflegebereich kam Ananth durch einen persönlichen Pflegefall in der Familie – eine Erfahrung, die ihn dazu motivierte, Lösungen für eine bessere häusliche Pflege zu entwickeln.

Das Verfahren zur Anerkennung ist viel zu komplex. Sprachkurse, praktische Einsätze, lange Wartezeiten – das schreckt viele ab. Dazu kommt: In Ländern wie Polen steigen die Gehälter, Deutschland verliert an Attraktivität. Was schnell helfen würde, wären steuerliche Vorteile zum Beispiel für Überstunden – nicht bloß steuerfreie Überstundenzuschläge, wie es Union und SPD planen. Überstunden sind in der Pflege gang und gäbe, bringen aber netto kaum etwas. Wenn sie steuerfrei wären, könnte das ein echter Anreiz sein.