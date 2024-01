Dabei steigen nicht alle Preise gleich schnell oder langsam, sondern es gibt große Unterschiede. Doch was heißt das konkret an der Supermarktkasse? t-online wirft für Sie einen Blick in den Warenkorb. Dafür notiert unsere Redaktion in regelmäßigen Abständen, meist um den Monatswechsel, die Preise für ausgewählte Produkte im Rewe-Onlineshop und in Filialen der Supermarktkette. Das Ergebnis: