Galeria Kaufhof will bis April neuen Eigentümer finden

Der Verkauf des insolventen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof soll innerhalb der kommenden zwei bis drei Monate abgeschlossen sein. "Unser Ziel ist, die Verträge spätestens im April unterschrieben zu haben", sagte der vorläufige Insolvenzverwalter, Stefan Denkhaus, der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" am Donnerstag.

Bereits am Mittwoch hatte das Unternehmen den Zeitplan für die Suche nach einem neuen Eigentümer bekannt gegeben. Bis zum 11. Februar können Interessenten unverbindlich ihr Interesse anmelden. Die Frist für verbindliche Angebote endet am 8. März.

Erste Investoren bekunden bereits Interesse

In dem Interview bekräftigte Denkhaus das Ziel, Galeria als Ganzes zu erhalten. "Wenn potenzielle Investoren Interesse an einzelnen Standorten oder Paketen von mehreren Filialen haben, nehmen wir dies zur Kenntnis. Bevorzugt sprechen wir aber zunächst einmal mit möglichen Käufern, die das Unternehmen in seiner Gesamtheit weiterführen wollen."