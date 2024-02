Die Schuh-Welt Schuhhandels-GmbH ist insolvent. Das Unternehmen habe beim Amtsgericht Pirmasens einen Antrag auf ein Restrukturierungsverfahren in Eigenverwaltung gestellt, wie Schuh-Welt am Dienstag auf Anfrage von "FashionUnited" bestätigte. Zuvor hatte das Branchenmagazin "Schuhkurier" über das Eigenverwaltungsverfahren berichtet.

Unternehmen will sich "für die Zukunft neu aufstellen"

Ziel sei es nun, die bereits in den vergangen zwei Jahren begonnene strategische Neuausrichtung des Unternehmens voranzutreiben. "Das Unternehmen nutzt die Möglichkeiten des Verfahrens in Eigenverwaltung, um sich für die Zukunft neu aufzustellen", so Geschäftsführerin Monika Carvalho im Gespräch mit "FashinUnited". Für ihre Kette kündigte sie zudem Sonderaktionen an.