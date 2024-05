Aktualisiert am 01.05.2024 - 20:27 Uhr

US-Notenbank rüttelt nicht am hohen Leitzins

Die US-Notenbank Fed geht offenbar weiterhin nicht von schnellen Zinssenkungen aus. Eine Reduzierung der Leitzinsen sei so lange nicht angemessen, bis man zuversichtlicher sei, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung Zwei-Prozent-Ziel bewege, hieß es in der Mitteilung der Fed zum Zinsentscheid vom Mittwoch erneut. Die Inflation sei im vergangenen Jahr zwar zurückgegangen, bleibe aber weiterhin hoch.