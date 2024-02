Bei Lufthansa-Tochter Discover Airlines steht der nächste Pilotenstreik vor der Tür. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) teilte am Donnerstag mit, dass sie ihre Mitglieder zu einem dreitägigen Streik aufgerufen hat. Der Streik soll am Samstag beginnen und am Montag um 23.59 Uhr enden. Ziel sei weiter ein zeitnaher und fairer Abschluss zu Vergütung und Manteltarif, so VC.