Aktualisiert am 03.03.2024 - 09:57 Uhr

Nur 0,7 Prozent soll die deutsche Wirtschaft laut Prognosen in diesem Jahr wachsen. Laut der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm ist das jedoch fraglich.

"Wir hatten 0,7 Prozent Wachstum für das laufende Jahr prognostiziert, das lässt sich vermutlich nicht halten", sagte Grimm den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Sonntag vorab. "Wir sind in einer Stagnationsphase und die ungünstige Demografie reduziert unser Wachstumspotenzial in den kommenden Jahren deutlich", erklärte die Nürnberger Ökonomin.