Aktualisiert am 04.03.2024 - 09:34 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Verdi will erneut Lufthansa bestreiken – Passagiere betroffen

Neue Streiks an Flughäfen stehen bevor: Verdi ruft zur Arbeitsniederlegung des Bodenpersonals auf.

Vom nächsten Verdi-Warnstreik bei der Lufthansa sind auch wieder Passagiere betroffen. Die Gewerkschaft hat das Bodenpersonal für Donnerstag und Freitag dieser Woche zu einem Ausstand aufgerufen, wie sie am Montag bekannt gab.

Der Streik soll in den passagiernahen Bereichen am Donnerstag um 4.00 Uhr beginnen und am Samstag um 7.10 Uhr enden. Im laufenden Tarifkonflikt für rund 25.000 Bodenbeschäftigte hatte es bereits zwei Warnstreikwellen gegeben, die den Passagierverkehr jeweils für rund einen Tag lahmlegten.