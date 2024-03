"Eine mutige Einschätzung" nennt der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer die von Tesla gemutmaßte Schadenssumme nach dem Anschlag auf die Stromversorgung des Tesla-Autowerks in Brandenburg. Nur durch eine Unterbrechung der Produktion komme ein so hoher Betrag nicht zustande, sagte der Gründer des Center Automotive Research am Mittwoch zu t-online.