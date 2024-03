Der Arbeitsmarkt ist gerade in Bewegung: Viele Menschen sind offen für einen neuen Job. Für die Arbeitgeber sind das nicht nur positive Nachrichten.

Mehr Beschäftigte denn je sind derzeit aktiv auf Jobsuche oder offen für etwas Neues – viele haben bereits "innerlich gekündigt". Das Beratungsunternehmen Gallup veröffentlichte am Donnerstag eine Umfrage zur emotionalen Bindung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an ihren Arbeitgeber: Demnach erreichte die Wechselbereitschaft der Beschäftigten zuletzt einen "Rekordstand".

Die Zahl derer, die innerlich bereits gekündigt haben, lag Gallup zufolge bei 19 Prozent und war damit so hoch wie seit 2012 nicht mehr. Im Jahr 2022 waren es 18 Prozent und 2021 nur 14 Prozent.

Mehrheit macht "Dienst nach Vorschrift"

Außerdem erleben nur 14 Prozent der Beschäftigten ein durch gute Führung geprägtes Arbeitsumfeld, das maßgeblich für eine emotionale Bindung an den Betrieb sei, wie es weiter hieß. Demgegenüber fühlen sich 67 Prozent nur gering gebunden und erledigen "Dienst nach Vorschrift". Ein Viertel der Befragten gab an, in den zurückliegenden zwölf Monaten von Headhuntern eine Stelle angeboten bekommen zu haben.