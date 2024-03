Der Konsumgüterhersteller Unilever will sich von seinen Eiscreme-Marken wie Magnum und Langnese trennen und diese in eine eigenständige Firma auslagern. Ziel sei, sich auf ein Portfolio von "Marken mit starken Positionen" zu konzentrieren, teilte das Unternehmen am Dienstag in London mit. Demnach soll der Umbau dazu führen, dass der Konzern stärker wächst und profitabler wird.