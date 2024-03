Der Einsturz der Autobrücke in Baltimore hat nach Angaben von US-Verkehrsminister Pete Buttigieg auch wirtschaftliche Folgen. Man stelle sich wegen der Bedeutung des dahinter liegenden Hafens schon jetzt auf Lieferkettenprobleme ein, "von denen wir wissen, dass sie kommen werden", sagte Buttigieg am Dienstagnachmittag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz vor Ort. Diese beträfen dann nicht nur die Region um Baltimore, "sondern die gesamte US-Wirtschaft". Zudem könnten deutsche Unternehmen betroffen sein.

Mercedes-Terminal aktuell nicht erreichbar

Auswirkungen dürfte deshalb unter den deutschen Unternehmen vor allem Mercedes-Benz zu spüren bekommen. Der Autobauer betreibt in dem aktuell nicht erreichbaren Hafenbereich ein Terminal. Dem "Handelsblatt" teilte Mercedes-Benz mit, dass man den Hafen von Baltimore vor allem für Importe nutze, daneben aber auch die Häfen von New Brunswick und Charleston. Man stehe "in engem Austausch" mit den Logistikdienstleistern, teilte der Konzern dem "Handelsblatt" mit. Lieferwege würden derzeit überprüft, "um Alternativen zu bewerten".

Auch BMW und VW betreiben Terminals in Baltimore, jedoch am Hafeneingang, also noch vor der eingestürzten Brücke. "Wir erwarten keine Auswirkungen auf den Schiffsbetrieb, aber es kann zu Verzögerungen im Lkw-Verkehr kommen, da der Verkehr in dem Gebiet umgeleitet wird", sagte ein VW-Sprecher dem "Handelsblatt". Auch BMW geht demnach vor allem von "kurzfristigen Verkehrsbehinderungen", aber nicht von Auswirkungen auf das eigene Geschäft aus.