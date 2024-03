In dem Ort Brotterode-Trusetal in Thüringen gehen rund tausend Arbeitsplätze verloren: Innerhalb kurzer Zeit wandern gleiche mehrere Betriebe ab.

In Thüringen hat bereits der dritte Autozulieferer mit Standort in Brotterode-Trusetal binnen kürzester Zeit seine Schließung angekündigt – neben den Unternehmen Grammer und Marelli nun auch BOS Plastics System. Das bestätigt die Werksleitung dem MDR am Mittwoch. Zurzeit befindet sich die Produktionsstätte noch in der Kleinstadt im Landkreis Schmalkalden-Meiningen – diese soll jedoch ab nächstem Jahr an einen anderen Standort des Unternehmens verlagert werden.