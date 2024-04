Für die kriselnde Kaufhauskette wurde ein neuer Investor gefunden. Die Meinungen in der Politik gehen bei der Übernahme auseinander.

Nachdem die insolvente Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) einen neuen Investor gefunden hat, sind die Reaktionen aus der Politik zwiegespalten: So begrüßt etwa der SPD-Politiker Bernd Westphal die Übernahme. "Für die 12.800 Beschäftigten in den verbliebenen 92 Warenhäusern gibt das zumindest Anlass zur Hoffnung", sagte der Wirtschaftspolitiker t-online. Wichtig sei jetzt, dass die Investoren "zeitnah eine seriöse und langfristige Strategie sowie ein innovatives Geschäftsmodell für das Warenhaus vorlegen".

Bei den neuen Eigentümern handelt es sich um ein Konsortium aus der US-Investmentgesellschaft NRDC des Amerikaners Richard Baker und dem deutschen Unternehmer Bernd Beetz. Dies war bereits am Dienstag bekannt geworden. Baker war schon von 2015 bis 2019 Mehrheitseigentümer von Galeria Kaufhof gewesen. Anschließend wurde das Unternehmen an den Österreicher René Benko verkauft. Mehr zu Baker lesen Sie hier .

Das Insolvenzverfahren war in der vergangenen Woche eröffnet worden. Galeria hatte Anfang Januar einen Antrag dazu gestellt. Es ist die dritte Insolvenz innerhalb von dreieinhalb Jahren. Der Konzern, der bislang zur Signa-Gruppe von Benko gehörte, beschäftigt rund 12.800 Menschen.

Christian Leye, Generalsekretär der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), sieht die Übernahme kritisch: "Dass die zur Diskussion stehenden Investoren mit der angeschlagenen Warenhauskette ein hohes finanzielles Risiko eingehen wollen, ist stark zu bezweifeln. Im Gegenteil. Ich vermute, dass auch die neuen Eigentümer noch eine schnelle Mark machen wollen, mit dem, was Ihnen Benko übriggelassen hat", sagte Leye t-online.

"Krachend gescheitert"

Leye bemängelt ebenfalls, dass sich die Investoren bereits in der Vergangenheit an Galeria Karstadt Kaufhof versucht hatten und damals "krachend gescheitert" waren. "Noch schlimmer: Vermutlich haben Sie dem windigen Pleite-Investor Benko als Vorbild gedient, als sie Immobilien an die eigenen Kaufhäuser zu Wuchermieten vermietet haben." Einen Beweis, dass die neuen Investoren den Kurs der vorherigen Besitzer nicht einfach fortführen, stehe noch aus. "Es droht, dass GKK und letztendlich der Steuerzahler weiter ausgenommen werden."