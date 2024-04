Bernd Beetz gilt als erfahrener Geschäftsmann und Kenner der Handelsbranche. In New York leitete Beetz von 2001 bis 2012 die Kosmetikfirma Coty und half ihr weltweit zu expandieren. Zudem fungiert er als Partner des Berliner Brillenherstellers Mykita und Cote & Ciel – einem Hersteller für Rucksäcke in Paris . Für den Unternehmer ist auch GKK kein unvertrautes Unternehmen. Von 2018 bis 2019 leitete Beetz für ein paar Monate das Aufsichtsgremium von Kaufhof. Während dieser Zeit fand auch die Fusionierung von Karstadt und Kaufhof statt.

Nicht nur in der klassischen Handlungsbranche erfolgreich

Aber nicht nur in der klassischen Handlungsbranche ist der 73-Jährige erfolgreich. Seit 2018 ist er ebenfalls Präsident des Fußballvereins SV Waldhof Mannheim – dem 2019 der Wiederaufstieg in die dritte Liga gelang. Denn der im baden-württembergischen Sinsheim geborene Beetz wuchs in Mannheim auf. Dort ging er zur Schule und studierte später Betriebswirtschaftslehre an der örtlichen Universität. Heute wohnt Beetz in der Schweiz.