Schlechte Stimmung zwischen Kanzler und Wirtschaft – und Besserung ist nicht in Sicht. Dafür scheinen sich die vier Spitzenverbände hervorragend mit Friedrich Merz zu verstehen.

Es hätte die große Versöhnung werden können, doch diese Chance hat Kanzler Olaf Scholz (SPD) offenbar vertan. Ein Treffen zwischen ihm und Spitzenvertretern der vier wichtigsten deutschen Wirtschaftsverbände ging am Mittwoch ohne handfeste Ergebnisse zu Ende – und ohne eine spürbare Verbesserung der Atmosphäre. Schlimmer noch für ihn: Den Verbänden schien der anschließende Austausch mit Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) deutlich besser gefallen zu haben als der mit dem deutschen Regierungschef.

So jedenfalls lässt sich interpretieren, was im Nachgang zu dem Kanzler-Treffen aus den Verbänden zu hören war. Von einem "sachlichen Arbeitstreffen" war in entsprechenden Kreisen die Rede. Man nehme sich weitere "regelmäßige Treffen" vor, um sich zu "speziellen Themen tiefer auszutauschen", erfuhr t-online.