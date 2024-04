Ikea-Chef schloss Beteiligung nicht aus

Der Deutschland-Chef von Ikea, Walter Kadnar, hatte kürzlich erklärt, dass man in diesem Jahr weitere sogenannte Planungsstudios in deutschen Innenstädten eröffnen möchte. Dort können sich Kunden etwa beim Kauf von Küchen beraten lassen. "Den Start machen Köln und Stuttgart voraussichtlich noch in diesem Jahr", sagte Kadnar der "Bild am Sonntag". In beiden Städten zieht das Unternehmen demnach in Einkaufszentren ein. Ikea-Planungsstudios gibt schon in Berlin, München und Ravensburg.