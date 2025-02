Wursthersteller in Bautzen nach mehr als 130 Jahren insolvent

Bierschinken, frisch aufgeschnitten: Auch diesen Klassiker hat die Meister's Wurst- und Fleischwaren GmbH aus Bautzen im Sortiment. (Quelle: Copyright: xwhite78x via imago-i)

Die Verstaatlichung in der DDR-Zeit hat der Betrieb überlebt. Jetzt bedrohen hohe Energiekosten die Meister's Wurst- und Fleischwaren GmbH in Bautzen.

Die Meister's Wurst- und Fleischwaren GmbH aus Bautzen hat Insolvenz angemeldet. Das berichtet der MDR. Dem vorläufigen Insolvenzverwalter Henry Girbig zufolge sollen die Produktion und der Verkauf aber wie gewohnt weitergehen, heißt es. Er sei "zuversichtlich, was die Zukunft des Unternehmens angeht", zitiert der Sender Girbig.

In finanzielle Schieflage geraten sei der Wurst- und Fleischwarenproduzent unter anderem durch die gestiegenen Energie- und Personalkosten, so der Insolvenzverwalter. In der vergangenen Woche habe der Betrieb wegen eines technischen Defektes nicht produzieren können. Der daraus resultierende Produktionsausfall habe jetzt den Ausschlag dafür gegeben, Insolvenz anzumelden.