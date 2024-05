Eine Allianz aus mehr als 30 großen deutschen Unternehmen – darunter zahlreiche Schwergewichte – stellt sich vor der Europawahl gegen Extremismus, Populismus und Rassismus. Die Initiative "Wir stehen für Werte" ruft zur Teilnahme an der Europawahl vom 6. bis 9. Juni auf und beginnt eine entsprechende Kampagne in den sozialen Medien, wie sie am Dienstag mitteilte. Zudem wollen die beteiligten Unternehmen ihre insgesamt rund 1,7 Millionen Mitarbeiter mit Veranstaltungen sensibilisieren – auch über die Wahl hinaus.