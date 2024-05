Die Gewerkschaft Verdi erhöht den Druck in den Tarifverhandlungen mit der Telekom. Kurzfristig sollen am Sonntag Mitarbeiter des Kundendienstes streiken.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im Kundendienst der Telekom für den heutigen Sonntag kurzfristig zu Warnstreiks aufgerufen. Die Beschäftigten seien ab Beginn der Frühschicht um 06.00 Uhr dazu aufgerufen, über ihre gesamte Schicht hinweg die Arbeit niederzulegen, erklärte Verdi am Morgen.

Damit soll nach Angaben der Gewerkschaft vor einer erneuten Tarifverhandlungsrunde für die rund 70.000 Tarifbeschäftigten am Montag und Dienstag der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden.

Auch am Montag soll gestreikt werden

Am Freitag hatte Verdi bereits eine "vollschichtige" Arbeitsniederlegung für Montag angekündigt. Die Gewerkschaft hatte schon am Montag und Dienstag der vergangenen Woche Warnstreiks bei der Telekom organisiert. An beiden Tagen beteiligten sich nach Angaben der Gewerkschaft 13.000 Beschäftigte, demnach kam es zu "enormen" Wartezeiten im Kundenservice, Techniker-Termine wurden abgesagt und einige Telekom-Shops blieben geschlossen.