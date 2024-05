RWE gibt grünes Licht für Windparks in der deutschen Nordsee

Der Energiekonzern will seinen Kapazitäten bei der Windkraft weiter ausbauen. Jetzt steht der Plan für neue Windparks in der Nordsee..

Der Essener Energiekonzern RWE hat grünes Licht für Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee gegeben. Bis 2029 soll das Projekt namens Nordseecluster mit insgesamt 1,6 Gigawatt Leistung in zwei Phasen umgesetzt werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Mit dem Bau des ersten Teils soll im kommenden Jahr begonnen werden.