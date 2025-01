Das Logo der Continental AG vor der Unternehmenszentrale in Hannover: Der Konzern kämpft mit einer geringeren Nachfrage in der Autoindustrie und im Braunkohleabbau. (Quelle: Moritz Frankenberg)

Continental hat mit der Krise in der Autoindustrie zu kämpfen. Jetzt sollen mehrere Werke in Deutschland schließen oder verkleinert werden,

Der Autozulieferer Continental will angesichts der schleppenden Nachfrage mehrere Werke seiner Sparte ContiTech schließen. Betroffen seien die Standorte in Bad Blankenburg, Stolzenau und Moers, zudem sollen die Werke in Frohburg und Geithain in Sachsen sowie in Hannover und Hamburg verkleinert werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Insgesamt fielen 580 Arbeitsplätze weg.