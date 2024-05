US-Restaurantkette Red Lobster meldet Insolvenz an

Red Lobster war in den USA lange eine Erfolgsgeschichte. Jetzt hat die auf Meeresfrüchte spezialisierte Restaurantkette ihre Pleite verkündet.

Die bekannte amerikanische Restaurantkette Red Lobster hat Insolvenz angemeldet. Das berichtet unter anderem der amerikanische Nachrichtensender CNN . Das Unternehmen habe zuletzt Schulden von mehr als einer Milliarde Dollar angehäuft. Die Kette plane aktuell, das Geschäft an seine Gläubiger zu verkaufen, um im Gegenzug eine Finanzierung zu erhalten, die den Betrieb weiter ermöglichen soll. Gleichzeitig sei geplant, Restaurants zu schließen.

Red Lobster erlangte Bekanntheit durch den Verkauf von Meeresfrüchten wie Hummer oder Garnelen, die sich auch Menschen aus der amerikanischen Mittelklasse leisten konnten. Insgesamt betreibt die Kette 578 Restaurants in den USA sowie Kanada und bedient pro Jahr rund 64 Millionen Kunden. In Nordamerika soll jeder fünfte Hummer in einem der Restaurants verzehrt werden.