Der Autozulieferer Preh baut 420 seiner 1.700 Arbeitsplätze am unterfränkischen Standort Bad Neustadt an der Saale ab. Als Reaktion will nun Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) die Region besuchen. Er wolle nach neuen Chancen für die betroffenen Beschäftigten und die Wirtschaftsregion suchen, teilte sein Ministerium am Dienstagabend mit.