Zum dritten Mal in nur fünf Jahren muss der Autohersteller Ford in Deutschland Stellen streichen. Das berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger". Betriebsratschef Benjamin Gruschka kritisiert die Pläne des Managements massiv. "Das ist eine Kampfansage an die deutsche Belegschaft", sagte er demnach auf einer Betriebsversammlung am Dienstagmorgen.