Die Produktion in Deutschland ist im Mai überraschend eingebrochen. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 2,5 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten hingegen mit einem Plus von 0,2 Prozent gerechnet, nachdem sich der Ausstoß im April nach revidierten Daten um 0,1 Prozent erhöht hatte. Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat war die Fertigung im Mai kalenderbereinigt 6,7 Prozent niedriger.