Der in Milliardenhöhe verschuldete Baywa-Konzern hat seine Prognose für das aktuelle Jahr kassiert. Mit Blick auf das laufende Sanierungsgutachten sei es dem Vorstand nicht möglich, zum derzeitigen Zeitpunkt eine hinreichend belastbare, konkrete neue Prognose für den operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) für 2024 abzugeben, teilte das Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss in München mit. Die im SDax gelistete Aktie setzte am Donnerstag im frühen Handel aber ihre seit Mittwochnachmittag anhaltende Erholung fort.