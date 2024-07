Die Arbeitslosigkeit in Deutschland steigt stärker als erwartet. Die Bundesagentur für Arbeit nennt einen Grund für die negative Entwicklung.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juli als Folge der schwachen Konjunktur deutlicher gestiegen als für den Beginn der Sommerpause üblich. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) registrierte 2,809 Millionen Arbeitslose, wie die Behörde am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Das seien 82.000 mehr als im Juni und 192.000 mehr als vor einem Jahr.