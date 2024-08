Viele Angestellte haben sich in den vergangenen Jahren an die Arbeit im Homeoffice gewöhnt. Dass Unternehmen nun wieder mehr Präsenz fordern, könnte zum Problem werden, sagt LinkedIn-Managerin Barbara Wittmann.

Und wie sieht es mit Angebot und Nachfrage für hybrides Arbeiten, also Tätigkeiten mit der Möglichkeit, einige Tage in der Woche im Homeoffice zu verbringen, aus?

Teilweise. Gerade in Branchen, die sich in der Transformation befinden, kann es sinnvoll sein, wenn Teams in Präsenz etwa gemeinsam an Trainings teilnehmen. Ich halte aber die richtige Mischung für wichtig.