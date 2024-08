Nach der Sommerpause berät der Europäische Union über die aktuellen Sanktionen gegen Russland . Die EU spricht über die Wirksamkeit der aktuellen Strafen, aber auch darüber, ob neue Sanktionen auf weitere Produkte nötig sind. Insbesondere die baltischen Staaten haben die russischen Fischfänger im Visier. So beschwert sich speziell Litauen über russische Fischerboote, die in den Hoheitsgebieten ihre Netze auswerfen.

Viel Alaska-Seelachs stammt aus Russland

Eines der Produkte, die von möglichen neuen Sanktionen betroffen sein könnte, ist der Alaska-Seelachs. Der Fisch, dessen Name irreführend ist, weil er eigentlich zur Familie der Dorsche gehört, ist der Grundstock für die in Deutschland so beliebten Fischstäbchen.