Miele zahlt Beschäftigten Abfindung in Rekordhöhe

Miele baut Stellen in Deutschland ab. Wer geht, kann sich über Abfindungen in Rekordhöhe freuen.

Der Haushaltsgerätehersteller Miele hat im Rahmen seines Personalabbaus angekündigt, betroffenen Mitarbeitern in Deutschland Abfindungen von bis zu 270.000 Euro zu zahlen. Dies berichteten die Magazine "Stern" und "Capital" in ihren aktuellen Ausgaben. Im Februar hatte Miele den Abbau von 1300 Stellen bekannt gegeben, wovon 700 Arbeitsplätze in die polnische Produktion verlagert werden sollen.