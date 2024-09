Der Bürobedarfshändler buero.de steht wohl zum Verkauf. Das geht aus internen Dokumenten des Unternehmens hervor, die t-online vorliegen. In dem Beschluss heißt es, dass der Aufsichtsrat mit Bezug auf die strategischen Entscheidungen des Vorstandes den Verkauf der buero.de-Gruppe ganz oder in Teilen bevorzuge.

Buero.de war im vergangenen Jahr einer größeren Öffentlichkeit bekannt geworden, als das Unternehmen sich in die Diskussion um die Zukunft der Kaufhauskette Galeria Kartstadt Kaufhof eingebracht hatte. Damals hatte Geschäftsführer Schön im Interview mit t-online über die geplatzten Verhandlungen berichtet. Das Gespräch können Sie hier nachlesen .

Hintergründe sind unklar

Zumindest im vergangenen Jahr hatte Schön noch betont, wie gut es um die Finanzen des Unternehmens stehe. "Wir sind ein Familienunternehmen und komplett eigenkapitalfinanziert. Wir brauchen für unseren Betrieb keinen Investor, keine Bank und müssen dementsprechend unsere Bücher auch nicht offenlegen", sagte er damals. "Aber ich kann Ihnen sagen: Ich gehe voller Stolz in alle unsere Standorte und weiß, dass alles dort uns gehört. Und da redet man über Millionenbeträge."

Auch jetzt gibt sich Schön selbstbewusst. "Wir verkaufen buero.de aus einer Position der Stärke; Schnäppchen gibt es bei uns nur in unseren Geschäften", so Schön.

Gleichzeitig hatte buero.de erst in der vergangenen Woche bestätigt, dass das Unternehmen mehr als die Hälfte ihrer stationären Filialen schließen wolle. Von derzeit 25 Filialen sollen dann nur noch zwölf erhalten bleiben. Betroffen sind vor allem Geschäfte im Ruhrgebiet, die erst vor rund einem Jahr von der insolventen Kette "Pro Büro" zugekauft worden waren.

Nicht die einzige Kette mit Verkaufsplänen

Verschiedene Entwicklungen am Markt könnten darüber hinaus Einfluss gehabt haben. So hatten zuletzt die Eigentümerfamilien der Modehauskette Breuninger bekannt gegeben, ihre Anteile verkaufen zu wollen. Diese Ankündigung hatte am Markt für Verunsicherung gesorgt. Mehr dazu lesen Sie hier.