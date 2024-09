Autozulieferer ist insolvent – alle Mitarbeiter entlassen

Aktualisiert am 16.09.2024 - 12:41 Uhr

In der Automobilbranche kriselt es, das spüren auch die Zulieferer. Die Federnfabrik Erwin Lutz musste nun Insolvenz anmelden.

Der Autozulieferer Federnfabrik Erwin Lutz aus dem baden-württembergischen Eningen unter Achalm bei Reutlingen ist insolvent. Das Unternehmen hat bereits am 9. August seinen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Tübingen eingereicht, wie nun mehrere Medien übereinstimmend berichten. Als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde der Reutlinger Rechtsanwalt Jürgen Sulz bestellt.

Erwin Lutz gründete die Federnfabrik im Jahr 1966 in Eningen und spezialisierte sich auf technische Federn und Biegeteile. Das Sortiment umfasst verschiedene Federnarten wie Druckfedern, Zugfedern, Drehfedern, Drahtbiegeteile und spezielle Bauteile wie Blattfedern und Magazinfedern.

Diese werden in der Automobilindustrie und im Maschinenbau verwendet. In beiden Branchen haben derzeit auch große Konzerne zu kämpfen, was sich auf die Auftragslage bei den Zulieferern auswirkt. "Die Kunden aus der Automobil- und Maschinenbauindustrie riefen aus großen Rahmenverträgen zuletzt wenig ab", sagte Insolvenzverwalter Sulz dem "Reutlinger Generalanzeiger".