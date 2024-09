"Um sie durch das aktuelle Tief zu führen und dafür zu sorgen, dass deutsche Automobile ihren starken Platz auch auf dem zukünftigen Markt halten und sogar auszubauen können, benötigt es jetzt entschlossenes Handeln", heißt es in dem Dokument. Es dürfe dabei "kein Hindernis sein, dass wir Geld in die Hand nehmen müssen". Konkret schlagen die Politiker einen Bonus von 6.000 Euro für jeden vor, der sein Auto mit Verbrennungsmotor gegen ein neues E-Auto eintauscht. Beim Kauf eines gebrauchten Elektrofahrzeugs soll der Bonus 3.000 Euro betragen.

VW denkt über Entlassungen nach

Das Papier ist eine Reaktion auf den Autogipfel des Wirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) am Montag. Angesichts der Krise bei VW will sich Minister Habeck mit der Automobilindustrie über die aktuelle Lage austauschen. An dem Gipfel teilnehmen sollen die größten deutschen Automobilhersteller und -zulieferer, der Automobilbranchenverband VDA und die Gewerkschaft IG Metall.

Mercedes mit Problemen in China

Der Autobauer Mercedes-Benz hatte am Freitag wegen des stotternden Laufs in China seine Gewinnprognose gekappt. Nach Volkswagen und BMW mussten auch die Stuttgarter der schwächelnden Konjunktur nach einem lange brummenden Geschäft Tribut zollen. "Ich weiß nicht, wie lang die Situation in China so bleibt", räumte Vorstandschef Ola Källenius bei einer Videokonferenz mit Analysten ein. Die Mercedes-Aktie verlor am Freitag deutlich und zog andere Werte aus der Branche mit nach unten.