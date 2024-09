Warnstreik bei Lufthansa-Töchtern in Leipzig und Dresden

Viele Menschen starten Mitte der Woche in ein verlängertes Wochenende. Wer einen Flug mit Lufthansa geplant hat, könnte Schwierigkeiten bekommen.

Vor dem Tag der Deutschen Einheit müssen sich Lufthansa-Fluggäste in Dresden und Leipzig auf Behinderungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch die Beschäftigten der Airport Services zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. "Wir gehen davon aus, dass kein Lufthansa-Verkehr möglich sein wird", erklärte Verhandlungsführer Paul Schmidt. Lufthansa selbst konnte auf Nachfrage noch keine genauen Angaben zu Auswirkungen des Ausstands machen.

Die Lufthansa selbst kündigte in einer Stellungnahme an, die beiden Tochtergesellschaften zu schließen. Davon betroffen seien etwa 140 Beschäftigte, hieß es. Das Fliegen in und ab Deutschland habe sich durch "unverhältnismäßig hohe staatliche Abgaben" erheblich verteuert. Ein Weiterbetrieb der Gesellschaften ASL und ASD sei wirtschaftlich nicht mehr möglich. Nun sollen Sozialpläne erarbeitet werden. Ein Termin für die Schließung stehe noch nicht fest, hieß es. Die Aufgaben wie das Abfertigen von Flugzeugen sollen künftig externe Dienstleister übernehmen.