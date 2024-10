Streik sorgt für Engpässe am Geldautomaten

Ein Streik in der Geldtransportbranche sorgt für leere Geldautomaten vor dem langen Wochenende. Kunden sollen auf Alternativen ausweichen.

Der mehrtägige Streik in der Geldtransportbranche hat vor dem langen Wochenende erste Auswirkungen gezeigt. Bankkunden könnten beim Abheben von Bargeld an Automaten auf Probleme stoßen. Die Institute sind bundesweit unterschiedlich stark betroffen und reagieren mit verschiedenen Maßnahmen, wie ein Sprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes erklärte.

"In Einzelfällen kann es sein, dass Kundinnen und Kunden auf andere Geldautomaten ihres Instituts ausweichen müssen", so der Sprecher weiter. Eine Entspannung der Situation wird jedoch zeitnah erwartet.

Verdi hat Streik verlängert

Die Gewerkschaft Verdi hat den Streik nach dem Auftakt am Montag verlängert. Auch am Dienstag und Mittwoch wurden Beschäftigte in einigen Bundesländern zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Grund sind die Lohn- und Manteltarifverhandlungen für rund 10.000 Beschäftigte bei Geld- und Werttransportunternehmen.