Zugbauer Alstom schließt großes Werk in Görlitz

Der französische Zugbauer Alstom hat entschieden, das Werk in Görlitz bis Ende März 2026 zu schließen. Die Produktion soll nach Osteuropa abwandern.

Der französische Zugbauer Alstom will sein Werk in Görlitz bis Ende März 2026 schließen. Die Verlagerung von Rohbauarbeiten nach Osteuropa sei der Grund für diese Entscheidung. Rund 700 Mitarbeiter sind von der Schließung betroffen.

Diese Maßnahme ist Teil einer größeren Umstrukturierung der deutschen Standorte des Unternehmens. Am Standort Henningsdorf sollen den Alstom-Plänen zufolge keine neuen Fahrzeuge mehr gebaut werden, laufende Projekte sollen an die Standorte Bautzen und Salzgitter verlagert werden.

Henningsdorf in Brandenburg soll stattdessen "zum Schlüsselstandort für die zentralen Wachstumsbereiche Digitalisierung und Service ausgebaut werden". Dort solle dann auch das Service-Geschäft – also etwa Reparatur und Wartung – von den Standorten Görlitz, Mannheim und Kassel gebündelt werden. Alstom erklärte, das Arbeitsvolumen in Henningsdorf solle nicht sinken.