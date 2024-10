In der Türkei sinkt die Inflation den dritten Monat in Folge, doch von einer Entlastung kann nicht gesprochen werden. Denn die Teuerungsrate liegt immer noch bei knapp 50 Prozent.

In der Türkei hat sich die hohe Inflation den vierten Monat in Folge abgeschwächt. Im September stiegen die Verbraucherpreise zum Vorjahresmonat um rund 49,4 Prozent, wie das Statistikamt am Donnerstag in Ankara mitteilte. Dies ist die niedrigste Inflationsrate seit Juli 2023. Im Vormonat hatte die Teuerung noch bei rund 52 Prozent gelegen. Analysten hatten im Schnitt einen etwas stärkeren Rückgang der Teuerung auf 48,3 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich stiegen die türkischen Verbraucherpreise um rund drei Prozent.