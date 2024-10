In Brasilien hat ein Arbeitsgericht nach eigenen Angaben den deutschen Fahrzeugbauer "Daimler Truck" wegen Diskriminierung und Mobbing von Beschäftigten in seinem Werk im Bundesstaat São Paulo zu einer Entschädigungszahlung von umgerechnet rund 6,7 Millionen Euro verurteilt. Das Gericht erklärte, Arbeiter der Fabrik in der südbrasilianischen Stadt Campinas, die eine Verletzung bei einem Arbeitsunfall erlitten hätten, seien bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz "erniedrigenden und entwürdigenden Situationen" ausgesetzt gewesen, einschließlich rassistischer Diskriminierung.