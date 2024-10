Die Staatsanwaltschaft Hannover hat nach langen Ermittlungen Anklage gegen Charles Smethurst erhoben, den Gründer und früheren Chef der German Property Group, die eine Vielzahl denkmalgeschützer Immobilien in Deutschland besitzt. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch auf t-online-Anfrage mit.

Der Vorwurf, mit dem sich nun die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Hildesheim beschäftigen muss: Gewerbsmäßiger Betrug in 27 Fällen, wovon in 22 Fällen jeweils ein Vermögensverlust in großem Ausmaß entstanden sei.