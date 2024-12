Das Anlagevermögen spielt eine zentrale Rolle in der Bilanz eines Unternehmens. Doch was genau fällt darunter? Und warum ist es für Firmen so entscheidend? Diese Fragen stellen sich viele, wenn sie einen tieferen Einblick in die Unternehmensfinanzen erhalten möchten. Wir erklären, was sich dahinter verbirgt.