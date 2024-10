Die SPD schaltet in den Wahlkampfmodus: Ein knappes Jahr vor der Bundestagswahl präsentiert die Partei neue Steuerpläne, mit denen sie möglichst viele Bürgerinnen und Bürger für sich gewinnen will. Das erklärte Ziel: 95 Prozent der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler entlasten.

Ob die Steuerpläne dabei helfen können? Das hängt sicherlich auch von der genauen Ausgestaltung ab – also wie viel die meisten Deutschen nach dem Modell tatsächlich mehr in der Tasche hätten. Doch genau das ist bislang nicht genau auszumachen, denn eine Berechnung hat die SPD bisher nicht mitgeliefert. Ökonomen sind angesichts dessen skeptisch.

Schrodi: Gibt breiten Spielraum

Während die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken sagte, der Vorschlag sei zuvor mit Steuerexperten durchgerechnet worden, klingen die Aussagen des finanzpolitischen Sprechers der SPD, Michael Schrodi, noch etwas vager. "Das Konzept ist in Abstimmung mit Steuerexperten erarbeitet worden. Zur Ausgestaltung gibt es einen breiten Spielraum", sagt er t-online. Neben Gerechtigkeit sei auch eine "höhere Kaufkraft für die Mehrheit der Menschen" das Ziel, denn das stärke die Wirtschaft, so Schrodi weiter.

Die Opposition äußerte sich ablehnend. CDU-Chef Friedrich Merz sagte in der ARD, dass die SPD ihre Pläne zur Senkung von Steuern auch in den vergangenen fast 20 Jahren in der Regierung hätte einbringen können. "Wenn das allerdings dann gleichzeitig bedeutet, dass sie die sogenannten Besserverdienenden noch höher belasten wollen, dann ist unsere Antwort klar und deutlich: Nein. Das ist eine Belastung für den Mittelstand", so Merz.