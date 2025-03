News folgen Artikel teilen

Jordan Belfort hat als Börsenmakler Millionen verdient. Doch auch kriminelle Machenschaften steckten hinter seinem Reichtum. Heute ist er stark verschuldet.

"The Wolf of Wall Street" – das ist nicht nur der Name des Films mit Leonardo DiCaprio. Denn der Mann, dessen Geschichte im Blockbuster erzählt wird, ist real und heißt Jordan Belfort. An der Börse verdiente er Millionen, allerdings nicht immer mit legalen Methoden. Wie hoch Jordan Belforts Vermögen heute noch ist, klären wir auf.

Wie Jordan Belfort reich wurde

Belfort wurde in New York geboren, wuchs in eher einfachen Verhältnissen auf und begann im Jahr 1987, als Börsenmakler zu arbeiten. Gemeinsam mit einem Freund gründete er Stratton Oakmont, ein Maklerunternehmen, das schon nach kurzer Zeit große Erfolge an der Börse erzielte. Im Alter von 26 Jahren war Jordan Belfort bereits Multimillionär. In seinem erfolgreichsten Jahr soll er 50 Millionen US-Dollar an der Börse gemacht haben.

Der Abstieg von Belfort

Schon 1998 wurde deutlich, dass Belfort ein Betrüger ist. Er musste wegen Geldwäsche und Wertpapierbetrug für vier Jahre ins Gefängnis. Da er sich dazu verpflichten musste, den über 1.500 Opfern Entschädigungen zu zahlen, ist Belfort seitdem hoch verschuldet.

Bisher konnte er zwar schon 11,6 Millionen US-Dollar zurückzahlen, doch das bedeutet, dass er noch immer mit 100 Millionen US-Dollar in den Miesen steht. Mittlerweile arbeitet Jordan Belfort als Motivationstrainer und Unternehmer. Pro Vortrag erhält er zwischen 30.000 und 75.000 US-Dollar.

Wie aus einer Lebensgeschichte ein Filmerfolg wurde