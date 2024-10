Luxusfahrzeuge, Immobilien und ein gehobener Lifestyle: Wer Karl Ess in den sozialen Medien verfolgt, merkt schnell, dass der Unternehmer in guten Verhältnissen lebt. Doch womit hat Ess sein Geld verdient und ist er bereits Millionär? Wir haben Antworten auf diese Fragen.

So wurde Karl Ess bekannt

Der 1989 in Seattle geborene Karl Ess verdankt seinen Durchbruch der Plattform YouTube. Dort begann er im Jahr 2012 Fitnessvideos hochzuladen. Ess, der bereits mit 15 Jahren Bodybuilding betrieb und Wirtschaftsingenieurwesen studiert hat, erreichte schnell zahlreiche Anhänger.

Vom YouTuber zum Unternehmer

Dank seines Erfolgs in den sozialen Medien konnte Karl Ess schnell weitere Einnahmequellen generieren. Sein eigenes Fitnessprogramm "Bodywork 360" soll ihm laut Vermögen Magazin 3 Millionen Euro Umsatz eingebracht haben, bevor es 2018 weiterverkauft wurde. Hinzu kamen ein Unternehmen für vegane Nahrungsergänzungsmittel, ein Fitnessmode-Label, Anteile an der Firma Yuicery und Verdienste durch Buchverkäufe. Ess gehören mehr als 30 Unternehmen, darunter Fit One, Gym Aesthetics und Pro Fuel.