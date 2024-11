Mehrere Unternehmen streiten sich wohl um die Markenrechte an der beliebten Dubai-Schokolade gestritten. Lukas Nonnenmacher von der Firma AnalyticOne meldete am 28. August die Wortmarke "Dubai-Schokolade" an. Zwei Tage später folgte die YouTuberin und Foodbloggerin Kiki Aweimer mit ihrer Anmeldung für "Kikis Dubai Schokolade". Zuerst berichtete die "Bild"-Zeitung.