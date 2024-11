So viele Millionen Menschen sind von Altersarmut bedroht

Rund 3,2 Millionen Ältere ab 65 Jahren sind in Deutschland von Armut bedroht. Das zeigen vom BSW angefragte Eurostat-Daten, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegen. Nach genauen 3,245 Millionen 2023 waren es im Jahr davor leicht weniger (3,157 Millionen), im Jahr 2021 waren es etwa 3,3 Millionen.

Weiter zeigt die Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts für die Bundestagsgruppe um Sahra Wagenknecht , dass diese absoluten Zahlen in der Vergangenheit niedriger waren.

So lag die Zahl der offiziell von Armut bedrohten Angehörigen der Generation 65 plus 2013 erst bei rund 2,4 Millionen, in den Jahren davor schwankten die Zahlen um 2,4 Millionen oder etwas darunter. Gezählt wird dabei, wessen Einkommen nach Sozialleistungen unter 60 Prozent des mittleren Einkommens liegt.